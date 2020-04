Tijdelijke verwijdering textielcontainers JSL

10u02 0 Tremelo De textielcontainers in Tremelo en omstreken zijn woensdag 22 april tijdelijk verwijderd. Na de crisis worden ze opnieuw teruggeplaatst.

De Kringwinkel Hageland zamelt namelijk lokaal in, hergebruikt en verkoopt lokaal en geeft lokaal tewerkstelling. Zolang hun winkels gesloten blijven door de maatregelen van de overheid, is inzamelen via textielcontainers even niet meer mogelijk. De kleding die nog in de containers zat, wordt uit de containers gehaald en verwerkt, zodat er geen hergebruik verloren gaat.