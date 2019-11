Tien jaar cel voor kopstuk drugsbende die opereerde vanuit growshop Kim Aerts

19 november 2019

15u49 0 Tremelo Vijftien leden van een grote drugsbende zijn veroordeeld tot celstraffen tot 10 jaar cel. Voor de handel in cannabis opereerden zij onder andere vanuit growshop The Herbshop in Tremelo. In mei vorig jaar werden ze geklist met 329 kilogram cocaïne.

Het proces werd opgesplitst in twee delen: een cannabis- en een cocaïneluik. De bende voerde vanuit Zuid-Amerika coke in naar de haven van Antwerpen. Op 11 mei 2018 haalden ze 329 kilogram uit een container die verborgen zat in 15 bananendozen, die werd verdeeld in verborgen ruimtes in auto’s. Speurders waren hen toen al een tijdje op het spoor en ze werden klemgereden op de ring van Antwerpen. In restaurant Lunch Garden in Borsbeek werden nog eens 9 verdachten geïntercepteerd. De in beslag genomen harddrugs hadden een straatwaarde van 16 miljoen euro. Nog in mei van dat jaar werd in Tremelo een growshop ontmanteld, die fungeerde als dekmantel voor de illegale activiteiten. Vanuit de winkel werden onder meer materialen geleverd voor de uitbouw van opgedoekte plantages in Haacht en Herent, waar respectievelijk 870 en 650 planten werden aangetroffen.

Undercover

De ganse bende werd opgerold na anderhalf jaar infiltratiewerk van een undercoveragent ‘Dirk’. De verdediging had tijdens de behandeling de onontvankelijkheid van het strafdossier ingeroepen en het verhoor van de undercoveragent geëist, maar zover kwam het nooit. “In tegenstelling tot wat de beklaagden voorhouden, is de strafvordering niet uitsluitend gesteund op de infiltratieverslagen. Daarnaast zijn er onder meer de observatieverslagen, de tapmaatregelen, huiszoekingen en de betrapping op heterdaad op 11 mei 2018, die belangrijke bewijselementen hebben opgeleverd. Er is geen reden om aan te nemen dat er informatie werd achtergehouden”, aldus de rechter in het vonnis.

De rechtbank legde hoge geldboetes op, tot 80.000 euro voor kopstuk Bledar S. die tien jaar cel kreeg. Rachid A., Tarik E.F. en Mounir A. werden veroordeeld tot respectievelijk acht, zeven jaar en zes jaar cel. De andere beklaagden kregen celstraffen tussen 2 jaar en 5 jaar. Acht leden van de bende verschenen aangehouden op de zitting en blijven in de cel. Voor vier anderen vroeg het parket de onmiddellijke aanhouding, maar de rechtbank ging daar niet op in.