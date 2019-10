Thibau en Sven Nys rouwen om overlijden Jan Vandermotte (62), de man die DNA Nys regisseerde EDLL

12 oktober 2019

Jan Vandermotte (62), streekgenoot van Sven Nys en regisseur van de tweedelige documentaire DNA Nys, is overleden. Jan Vandermotte volgde veldrijder Sven Nys in het afscheidsjaar van zijn carrière. Hij liep ook twee jaar in de voetsporen van vader en zoon Thibau Nys. “Zoveel mooie herinneringen. Ik ga je missen makker”, klinkt het op sociale media bij Sven Nys. Jan Vandermotte verloor zijn strijd tegen kanker op 62-jarige leeftijd. Hij laat een kind en partner achter.