Theatercompagnie Hobo Blues schenkt opbrengst voorstellingen aan drie goede doelen uit Rotselaar, Tremelo en Betekom EDLL

09 november 2019

15u36 0 Tremelo De theatervoorstelling Clown Blues heeft Huize De Veuster in Tremelo, Garango Fonds Burkina Faso in Werchter en Baobab Solidarité Senegal in Betekom gekozen als goede doelen voor hun voorstellingen. De theatercompagnie schenkt de opbrengst van hun voorstellingen integraal aan deze drie verenigingen uit onze regio.

Clown Blues is een theaterstuk van de Hobo Blues Compagnie. De theatercompagnie brengt voor het goede doel vier voorstellingen van Clown Blues. Het theaterstuk vertelt het levensverhaal van een oudere clown die op het einde van zijn topcarrière terugblikt en beseft dat hij het belangrijkste in het leven gemist heeft. “Ik heb het stuk vijftien jaar geleden geschreven, maar na enkel keren te spelen is dat in de kast verdwenen. Het gaat natuurlijk over een redelijk zwaar thema. Maar het idee om daar opnieuw iets mee te doen voor het goede doel bleef aanslepen tot nu”, zegt regisseur Luc Ooms. Het theaterstuk Clown Blues wordt een monoloog van een uur.

Huize De Veuster in Tremelo zal de opbrengst gebruiken om hun gebouw uit te breiden met minstens vijf kamers voor de bewoners. Garango Fonds Burkina Faso in Werchter zal investeren in de infrastructuur en scholenbouw in Burkina Faso en Baobab Solidarité Senegal in Betekom zal de extra financiële middelen gebruiken voor ondersteuning te bieden aan een school voor doofstomme kinderen in Senegal.

De voorstellingen kosten telkens 10 euro en gaan door op volgende momenten: zondag 17 november om 15 uur in Huize De Veuster in Tremelo, zaterdag 14 december om 20 uur en zondag 15 december om 15 uur in zaal De Wal in Werchter en tot slot op zondag 12 januari om 14 uur in turnzaal school De Klimroos in Betekom.