The Radar Station, finalist van De Nieuwe Lichting, verrast gemeentepersoneel met een exclusieve akoestische set EDLL

23 januari 2020

16u06 0 Tremelo The Radar Station, een band met Tremelose roots, is een van de negen finalisten voor De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Met het nummer ‘Subtle Science’ werd The Radar Station uit exact 999 inzendingen geselecteerd. Twee bandleden gaven vandaag een exclusieve akoestische set in het gemeentehuis van Tremelo.

Ieder jaar gaat radiozender Studio Brussel op zoek naar nieuw muzikaal talent. Drie bands of artiesten worden dan gekroond tot ‘De Nieuwe Lichting’. Dit jaar mag The Radar Station, een band met roots in Tremelo, strijden voor de titel. The Radar Station, onder de inwoners eerder gekend als de Tremelose band Barefoot And The Shoes, schreef zich in met het nummer ‘Subtle Science’. Hun inzending gaat over hoe gemakkelijk oogcontact met iemand alle chaos uit de wereld kan doen vergeten.

Hamatrem

De band bestaat uit vier leden, waarvan Sander en Brent uit Tremelo afkomstig zijn. Hoewel de twee muzikanten momenteel in Gent wonen, zijn ze hun roots niet vergeten. “We hebben veel te danken aan Tremelo. We leerden muziek spelen in de Tremelose muziekschool Hamatrem, waar we intussen allebei les geven. En er zijn hier veel mensen die al vanaf het begin, toen ik 8 jaar was en een liedje over een duif had geschreven, in ons geloofden”, zegt Brent Buckler, zanger van The Radar Station.

Vanmiddag mocht het schepencollege en het personeel van het gemeentehuis in Tremelo exclusief genieten van een akoestische set. Op 25 januari kan je de finalist ook nog bewonderen in Het Raadshuis in Tremelo.

Stemmen kan vanaf vanavond 17 uur via de website van Studio Brussel. Op 30 januari weten we of The Radar Station behoort tot De Nieuwe Lichting 2020.