Sven Nys Cycling Center zamelt geld in voor Join2bike met eerste editie van ‘Warmste toertocht’ EDLL

13 december 2019

18u05 0

Op zaterdag 21 december organiseert het Sven Nys Cycling Center, in samenwerking met de gemeente Tremelo, de allereerste editie van ‘De warmste toertocht’. Liefhebbers van mountainbiken kunnen hun hart ophalen tijdens een fietstocht van 40 kilometer langs Hagelandse paadjes, single tracks en boswegen. Ook niet-fietsers kunnen zich verwarmen in de winterbar met live muziek. Deelnemen aan ‘De warmste toertocht’ kan voor 10 euro. De opbrengst gaat integraal naar Join2Bike, een beweegproject dat mensen met een beperking helpt hun mogelijkheden te ontdekken en te verleggen. Sportievelingen kunnen vrij starten vanaf 9 uur of deelnemen aan de groepsstart om 10 uur.