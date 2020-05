Sven Nys Cycling Center in Baal te koop... met Monopolygeld Esther De Leebeeck

20 mei 2020

11u04 0 Tremelo Monopoly heeft een exclusieve koerseditie gelanceerd. Op het nieuwe spelbord geen Nieuwstraat of Diestsestraat te koop, maar wel legendarische hellingen, kasseistroken en passages uit het wielrennen. Een van die plaatsen is - hoe kan het ook anders - het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg in Baal. Monopoly Koers komt begin november in de winkelrekken.

In november vind je in de winkel een nieuwe Monopoly-uitgave: Monopoly koers. De speciale editie biedt de uitgelezen kans om de koers op een alternatieve manier te beleven. Philippe Gilbert en Remco Evenepoel zijn de peters van het spel en kleuren alvast de doos. Op die manier worden de twee grootste wielerploegen van het land betrokken. Het nieuwe gezelschapsspel is een initiatief van sportmanagementbureau Squadra en entertainmentbedrijf Groep 24.

Balenberg

Monopoly Koers blijft trouw aan het originele spelconcept, maar werd in een koersjasje gestoken. Alle locaties van het klassieke spelbord worden in deze versie aangepast naar de bekendste hellingen, stroken en aankomsten uit de voorjaarsklassiekers. En dat zijn er 22 in totaal. Er is plaats zijn voor zowel Vlaamse, Waalse, Nederlandse, Italiaanse als Franse passages. Zo kan je bijvoorbeeld de Muur van Geraardsbergen of de Poggio kopen. De stations werden in Monopoly Koers vervangen door bezoekerscentra of belevingsplaatsen rond het wielrennen, zoals het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg in Baal. Bovendien worden ook de kans- en algemeen fondskaartjes ingevuld met referenties naar de koers.

Duurste straat bepaal jij

Het bordspel is wel nog niet volledig klaar. Wielerliefhebbers kunnen het bord nog mee finaliseren. Daarvoor hebben de initiatiefnemers een pol gelanceerd om te bepalen welke straat het duurste moet zijn. Er werd een shortlist samengesteld met Poggio, Muur van Geraardsbergen, Paterberg, Oude Kwaremont, Vélodrome Roubaix, Cauberg, La Redoute en Koppenberg. Philippe Gilbert en Remco Evenepoel brachten al een stem uit. “Ik heb natuurlijk aan heel wat passages en hellingen een goede herinnering, maar ik kies toch voor de Cauberg. Dat is de plek waar ik in 2012 wereldkampioen werd, een hoogtepunt in mijn carrière. En wie weet kan ik binnenkort ook de Poggio aan het lijstje toevoegen!”, aldus Gilbert. “Ik twijfelde tussen de Muur van Geraardsbergen en La Redoute, maar heb toch voor het laatste gekozen omdat ik heel graag op training ga in de Ardennen”, zegt Evenepoel. Stemmen kan nog tot vrijdag 29 mei.

Het spel is zowel voor de wielerfan als voor de sporadische wielerliefhebber. Begin november is Monopoly Koers te vinden in de winkelrekken. Spel- en wielerfanaten kunnen de gelimiteerde uitgave al vooruitbestellen via www.monopolykoers.be. Het spel is te koop voor 50 euro.

Meer over Ardennen

Baal

Balenberg

Cauberg

Cauberg

Diestsestraat

Groep

Koppenberg