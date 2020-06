Sven Nys Cycling Center gooit deuren opnieuw open op 9 juni EDLL

05 juni 2020

16u26 1 Tremelo Vanaf dinsdag 9 juni draait het Sven Nys Cycling Center weer op volle toeren. Zowel het toeristisch onthaal, belevingscentrum, fietsverhuur- en sportief aanbod als eetcafé Velo openen opnieuw hun deuren.

Het Sven Nys Cycling Center in Baal werd grondig opgefrist tijdens de sluitingsperiode. Op 9 juni gooien ze de deuren opnieuw open en de bezoeker wordt meteen getrakteerd op enkele nieuwigheden.

Belevingscenter en toeristisch onthaal

Het belevingscenter kan bezocht worden na reservatie. Via de website of per telefoon kan de bezoeker eenvoudig een tijdsslot voor zijn bubbel reserveren. Zo krijgt de bezoeker het belevingscenter voor zich alleen en wordt contact met andere bezoekers vermeden. Verder worden alle veiligheidsmaatregelen uiteraard getroffen.

Fietsverhuur en sportieve activiteiten

Fietsen huren kan weer en ook workshops of begeleide fietstochten worden opnieuw georganiseerd. Een workshop aanvragen of eens een TREK-mountainbike of cyclo-crossfiets uitproberen? Je kan dit aanvragen door een mailtje te sturen naar fietshuren@svennyscyclingcenter.be. De douches en kleedkamers blijven wel nog een tijdje gesloten.

Eetcafé Vélo is weer open

Eetcafé Velo pakt uit met een vernieuwd en uitgebreid terras. Zo kan afstand tussen de bezoekers gegarandeerd blijven en kan toch iedereen van de mooie panorama-uitzichten blijven genieten. Aangezien de afhaalformule een succes bleek, blijft ook de volledige menukaart beschikbaar voor afhaal.

Nieuwe parcours

Op het domein van het Sven Nys Cycling Center werden drie nieuwe parcours aangelegd. De blauwe lus zorgt voor een niet te zwaar en niet te technisch rondje van 2,5 km. De rode en zwarte lus zijn ieder 3,5 km lang. De rode lus brengt de fietser naar de wat zwaardere stukken en de zwarte lus is gericht op de ervaren mountainbiker of crosser. Samen zorgen deze nieuwe paadjes voor 10 km parcours. Daarnaast werd de SportVlaanderen-mountainbikeroute, die vertrekt aan het center opnieuw bewegwijzerd.