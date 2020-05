Sociaal contact met bewoners WZC Damiaan opnieuw mogelijk dankzij speciale bezoekhuisjes EDLL

05 mei 2020

16u48 0 Tremelo Woonzorgcentrum Damiaan uit Tremelo heeft vier bezoekhuisjes ontworpen om sociaal contact tussen bewoners en familieleden terug mogelijk te maken. Het initiatief kan op heel wat enthousiasme rekenen. “Eindelijk mijn papa terugzien na al die weken! Ik kijk er naar uit”, klinkt het.

Afgelopen weekend weerklonk er opvallend nieuws in Tremelo. Van de 460 bewoners van woonzorgcentrum Damiaan testte niemand positief op het coronavirus. Eerder raakte al bekend dat slechts één personeelslid besmet geraakte. Door deze hoopvolle resultaten heeft het woonzorgcentrum beslist om zogenaamde bezoekhuisjes in het leven te roepen. Op die manier is sociaal contact met familieleden, mits de nodige social distancing, weer mogelijk.

Geen fysiek contact

Het woonzorgcentrum plaatste drie kleurrijke bezoekhuisjes in de cafetaria en één aan het hoofdgebouw. Het bezoek moet van buiten via het raam binnenkomen om de bezoekbox te betreden. Nadien kunnen familieleden van achter plexiglas de bewoner ontmoeten. De bezoekbox werd zodanig ontworpen dat er geen fysiek contact mogelijk is. Bezoek is toegelaten met twee personen, maar die moeten wel van hetzelfde gezin zijn en op hetzelfde adres wonen. Het onderonsje mag zo'n 20 minuten duren. “Een bezoekje met 0% besmettingsrisico en 100% liefde!”, zeggen ze trots bij het Tremelose woonzorgcentrum. Na elk bezoek wordt het bezoekhuisje volledig ontsmet.

De bezoekhuisjes zijn sinds vandaag in gebruik. Familieleden reageren alvast enthousiast. “Dit is een fantastisch initiatief. Wat kijk ik er naar uit om mijn papa te mogen zien na al die weken", zegt Isabelle.

Wie een bezoek wil plannen, dient daarvoor een mailtje te sturen naar bezoek@wzcdamiaan.be. De medewerkers sturen vervolgens een concrete planning met het uur door waarop het bezoek mag plaatsvinden.