Snelheidscontroles in politiezone BRT: “Toch nog werk aan de winkel” JSL

26 april 2020

13u04 0 Tremelo De afgelopen dagen voerde politiezone BRT (Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar) verschillende snelheidscontroles uit. Daaruit blijkt dat er toch nog wat werk aan de winkel is om de juiste snelheid aan te houden.

In Tremelo werd er op twee plaatsen geflitst. Er passeerden in totaal 346 voertuigen waarvan er 23 te snel reden. Hier werden er snelheden gemeten tot 89 km/u waar er een snelheidsbeperking van 70 km/u geldt. In de zone 50 reed de snelste bestuurder 72 km/u.

De flitser in Werchter werd voorbij gereden door 69 voertuigen, waarvan er 17 te snel reden. De snelste voorbijganger haalde een snelheid van 87 km/u waar er slechts 50 km/u mag gereden worden.

In Betekom tenslotte reden er 123 voertuigen voorbij, waarvan er 25 zich niet aan de snelheid van 50 km/u gehouden hebben. Hier werd er een snelheid gemeten van 82 km/u.