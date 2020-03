Schepen Bertrand Eraly (CD&V) plaatst eigenhandig doorzichtige schermen op de balie van het gemeentehuis EDLL

18 maart 2020

12u33 4 Tremelo Eerste schepen Bertrand Eraly (CD&V) heeft woensdagochtend eigenhandig doorzichtige schermen geplaatst op de balie van het gemeentehuis in Tremelo.

Ook in het gemeentehuis van Tremelo zijn de fysieke contacten tot een minimum beperkt en wordt er enkel nog op afspraak gewerkt. “We vragen de inwoners met aandrang uitsluitend fysiek naar het gemeentehuis of OCMW te komen als dit absoluut noodzakelijk is. Heel wat zaken kunnen online aangevraagd of behandeld worden”, luidt het. Om het gemeentepersoneel extra te beschermen en te garanderen dat mensen afstand bewaren, staan er sinds woensdag dus doorzichtige schermen aan de balie.