Rotte planken en kapotte afsluitingen in Parkheide: oppositiepartij Vlaams Belang vraagt dringend herstelwerken "vooraleer er ongelukken gebeuren"

02 juni 2020

17u42 0 Tremelo Oppositiepartij Vlaams-Belang roept het gemeentebestuur op om dringend herstellingswerken uit te voeren aan de speeltuin Parkheide. “De kapotte afsluitingen en rotte planken zijn bijzonder gevaarlijk voor onze kinderen”, klinkt het.

Sinds vorige week zijn ook de speelterreinen in Tremelo opnieuw geopend. Kinderen kunnen er weer volop ravotten. Maar volgens oppositiepartij Vlaams-Belang heeft het gemeentelijk speelterrein Parkheide nood aan een opknapbeurt. “De kapotte afsluitingen en rotte planken die de speeltuin vandaag kenmerken, zijn bijzonder gevaarlijk voor onze kinderen”, stellen ze. “We kregen afgelopen week foto’s doorgestuurd van verontruste ouders, waarop duidelijk te zien is dat heel wat houten planken en platformen op de diverse speeltuigen totaal verrot zijn”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Alain Verschaeren. “Houten platformen in een toren liggen volledig los en er zijn grote gaten in. Een hoog platform aan een grote glijbaan bestaat dan weer volledig uit totaal verrotte planken. Ook de afsluiting naar de kleine vijver nabij het speelterrein is stuk, zodat kinderen zonder enig probleem tot in het water kunnen sukkelen.”

De oppositiepartij vraagt aan de gemeente om dringend werk te maken van de nodige herstellingen. “Anders is de kans op ernstige ongevallen reëel”, klinkt het. Schepen van jeugd Bertrand Eraly (CD&V) laat weten dat het gemeentebestuur herstellingswerken plant en dat Parkheide een keurige opknapbeurt krijgt in de toekomst.