Rioleringswerken aan de Grote Bollostraat, Meiboomlaan en de Bonten Osstraat

24 januari 2020

Tremelo De Bonten Osstraat, Meiboomlaan en Bollobos krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Voor deze wegenwerken wordt de rijweg in de verschillende straten volledig opgebroken en heraangelegd. Doorgaand verkeer en de bussen van De Lijn worden omgeleid.

Bonten Osstraat, Meiboomlaan en Bollobos krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. De bestaande riolering zal worden gebruikt om het regenwater af te voeren. Daarnaast komt er een nieuwe leiding voor het afvalwater. De riolerings- en wegenwerken worden opgedeeld in drie fases. Momenteel wordt er gewerkt in de eerste fase vanaf de Grote Bollostraat. De nutsmaatschappijen zijn begonnen met de uitbreiding en de aanpassing van hun netten. Er wordt vooral gewerkt in de berm en onder de voetpaden. Deze werken zullen op sommige plaatsen het doorgaande verkeer hinderen. De eerste fase duurt nog tot en met 10 juli. In de tweede helft van maart start de aannemer van Aquafin ook met de aanleg van een nieuwe vuilwaterriolering onder de rijweg.

Opgelet: bussen volgen omleiding

Vanaf 2 maart zullen de lijnen 520 en 529 worden omgeleid via de Baalsebaan en de Schrieksebaan. Op de Schrieksebaan voorziet De Lijn dan tijdelijke haltes ter hoogte van de verbindingsbanen met de Grote Bollostraat. Meer informatie over het project vind je op Aquafin.