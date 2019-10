Rijd in het virtuele wiel van Sven Nys EDLL

25 oktober 2019

15u05 0 Tremelo De indoor trainingszone in het belevingscentrum van Sven Nys in Tremelo is vernieuwd. Met de ultra moderne fietstoestellen train je in het wiel van een virtuele Sven Nys de Balenberg op. De bezoeker en sportfanaat krijgt als het ware een inkijk in de werkweek van de veldrijder.

Hoe zag Sven zijn trainingsschema er uit? Hou houd je je fiets off-road onder controle? En waarom zijn de Hagelandse gravelwegen een perfect trainingsgebied? Op deze vragen geeft de vernieuwde trainingszone een antwoord. Sporters kunnen indoor virtueel het parcours van de Grote Prijs Sven Nys rijden in het wiel van de ‘Kannibaal van Baal’.

De moderne fietsen zijn uitgerust met smart trainers. Van zodra je begint te trappen zie je op het tv-scherm Sven Nys voor je uit rijden op het veldritparcours. Je voelt de weerstand en de fiets beweegt mee met de golvingen van het terrein. Ook de heuvels en pittige hellingen op de Balenberg blijven niet gespaard. Daarnaast vind je in de trainingszone de knooppunten van onze regio met informatie over de belangrijkste trekpleisters. “Als je hier binnenwandelt, krijg je meteen zin om op stap te gaan. Maar de mensen die graag iets actief binnen doen zijn hier nu ook aan het juiste adres”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Het is leuk om met de partners zo’n pareltje vernieuwing te brengen”, besluit burgemeester De Wit. Voor de kleinsten: er komt ook nog een kinderfiets. Het ontwerpbureau Fugzia ontwikkelde de nieuwe trainingszone.