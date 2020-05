Reserveer een tijdslot en krijg het Damiaanmuseum voor jou alleen! EDLL

14 mei 2020

17u06 2 Tremelo Vanaf zaterdag 23 mei dompelt het Damiaanmuseum zijn bezoekers opnieuw onder in Damiaans levensverhaal. Ook het museum in Tremelo moet zich aanpassen aan de coronamaatregelen. Daarom kunnen bezoekers en hun 'bubbel’ voortaan het museum voor zich alleen reserveren.

We weten vandaag goed wat leven in quarantaine betekent. Damiaan, Grootste Belg en geboren in Tremelo, ging nog een hele stap verder. Hij trok - geheel vrijwillig - naar een verstoten gemeenschap in quarantaine. Goed beseffend dat dit voor altijd ‘zijn kot’ zou blijven en er geen versoepeling zou komen.

Tijdslot reserveren

Vanaf 23 mei dompelt het Damiaanmuseum zijn bezoekers opnieuw onder in Damiaans levensverhaal. Op een unieke manier, want de bezoeker krijgt het museum helemaal voor zich alleen. “Het Damiaanmuseum gaat verder dan het bepalen van het maximum aantal bezoekers. Door een tijdslot te reserveren, zorgen we ervoor dat de bezoeker individueel of met zijn eigen bubbel het museum kan bezoeken en garandeert het museum een unieke en veilige museumervaring”, klinkt het.

Verder werden alle nodige maatregelen getroffen om het bezoek in alle veiligheid te laten verlopen. De bezoeker krijgt een ontsmette audioguide en volgt een vast parcours. Gezinnen krijgen er dan weer een nieuwe zoektocht bovenop.

Vanaf 23 mei is het Tremelose museum terug open. Een bezoek reserveren kan nu al. Je kiest eenvoudig een tijdslot op www.damiaanmuseum.be. Betaling gebeurt gewoon aan het onthaal bij het museumbezoek.