Renzo heeft het rijk voor zich alleen bij onthaalmoeder Anouchka: “Hij mist zijn vriendjes, maar geniet ook van alle aandacht” Joris Smets

25 april 2020

18u58 18 Tremelo Anouchka Sauviller (34) beleeft rustige tijden in Tremelo in haar opvang ‘Mamminouch’. Als onthaalouder zag zij de meeste kindjes uit haar opvang thuisblijven, behalve kleine Renzo. Zijn mama werkt in een rusthuis en daarom mag Anouchka hem wel nog opvangen in tijden van corona. “We maken het hier gezellig en hij geniet van alle aandacht”, lacht Anouchka.

Kinderen opvangen van ouders die op essentiële plaatsen aan het werk zijn mag nog wel, andere kinderen blijven zoveel mogelijk thuis. Van de acht kinderen die Anouchka Sauviller normaal gezien opvangt, komt momenteel nog maar één kindje naar de opvang. De mama van Renzo werkt in een rusthuis en daarom verblijft de kleine spruit nog drie dagen per week bij zijn onthaalmoeder in Tremelo.

Vriendjes

Wanneer we Anouchka opbellen bevestigt ze onze vermoedens. “Het is hier rustig in de opvang, heel kalm”, stelt ze. “Toch heb ik nog 3 dagen per week Renzo bij mij. Daar ben ik heel blij om, we maken het hier heel gezellig onder ons twee. Renzo komt hier al bijna twee jaar, maar heeft het natuurlijk niet allemaal helemaal door. Hij mist wel duidelijk het contact met al zijn vriendjes en vriendinnetjes. Hij vindt het vreemd dat de anderen er niet zijn. Met het goede weer zitten we veel buiten in de tuin te spelen. Soms passeert er eens een vriendje en dan zie je hem kijken van ‘Tiens, moet die niet hier zijn?’ Hij vindt het super leuk in de tuin en om met de auto in de zandbak te spelen. Hij moet ook niets delen met anderen nu. Da’s natuurlijk mooi meegenomen voor hem”, lacht Anouchka.

“Soms passeert er eens een vriendje en dan zie je hem kijken van ‘Tiens, moet die niet hier zijn?’” Anouchka

Contact

Toch vergeet Anouchka haar zeven andere kindjes, die ze normaal in de opvang heeft, niet. “Voor hen maak ik leuke video’s waarin ik verhaaltjes voorlees en dansjes doe”, zegt ze. “Herkenbare activiteiten die we normaal in de opvang doen, kunnen ze nu thuis volgen. Ik heb ook al een jarig kindje gehad, die ben ik een pakje gaan brengen en ik heb gezongen aan de deur. Op Pasen ben ik ook eitjes gaan rondbrengen aan de deur. Alles op veilige afstand natuurlijk.”

“Zo houden we toch nog contact, wat belangrijk is voor wanneer we de normale werking van de opvang opnieuw opstarten. Je kan het niet aan hen uitleggen wat er momenteel aan de hand is natuurlijk, daar zijn ze nog veel te jong voor. Door middel van de video’s blijven ze mij zien en zal het minder vreemd voor hen zijn wanneer ze terug naar de opvang komen. Al mis ik ze allemaal wel heel hard.”

Statuut

Als onthaalouder is Anouchka aangesloten bij Zorg Leuven. “Eigenlijk heb ik als onthaalouder niet te klagen”, zegt Anouchka. Ons statuut zweeft ergens tussen werknemer en zelfstandige, maar wij hebben een vervangingsinkomen gekregen. We krijgen een vergoeding voor elk kindje dat normaal aanwezig zou zijn in de opvang. Wij waren ook net aan het verbouwen toen de coronacrisis uitbrak, dus daar ben ik Kind en Gezin en Zorg Leuven heel dankbaar voor. Toch kijk ik er zeker en vast naar uit om alle kindjes opnieuw te verwelkomen in de opvang”, besluit Anouchka.