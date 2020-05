Regenboogvlag wappert aan Tremelose gemeentehuis tegen homofobie en transfobie

EDLL

14 mei 2020

15u57 1 Tremelo Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei, heeft Tremelo vandaag de regenboogvlag gehesen aan het gemeentehuis.

Zondag 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Op die dag zal het precies dertig jaar geleden zijn dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel schrapte uit de lijst van psychische ziektes. Heel wat steden en gemeenten hijsen die dag een regenboogvlag om zich solidair te tonen in de strijd tegen homofobie en transfobie en om wereldwijd op te roepen tot meer verdraagzaamheid.

Het gemeentebestuur van Tremelo heeft de regenboogvlag vandaag al gehesen aan het gemeentehuis. De regenboogvlag wappert als positief signaal naar de holebi- en transgendergemeenschap. “We hangen hier met plezier de regenboogvlag al op. In onze gemeente wordt iedereen gelijk behandeld, ongeacht zijn seksuele voorkeur. Hier is geen plaats voor discriminatie”, klinkt het.

Wie met vragen zit of zijn verhaal kwijt wil, kan steeds contact opnemen met via de website van Holebihuis Vlaams-Brabant of via het gratis telefoonnummer 0800 99 533