Politiezone BRT investeert in ANPR-voertuig en bijkomende snelheidsmeter Joris Smets

04 februari 2020

13u57 0 Tremelo De politiezone BRT heeft op vraag van het politiecollege een ANPR-wagen aangekocht. Dit voertuig is volledig uitgerust en beschikt over moderne ANPR-camera’s en kan al rijdend nummerplaten lezen en scannen. Daarnaast beschikt de politiezone nu ook over een digitale snelheidsmeter op statief.

Dankzij de nieuwe ANPR-wagen worden agenten meteen gealarmeerd en kunnen zij direct ingrijpen. Zo kunnen verdachte voertuigen, gestolen nummerplaten, niet-verzekerde/gekeurde auto’s opgespoord worden. De wagen zal ook worden ingezet om inbraak bendes op te sporen.

Nieuwe flitscamera

De politiezone BRT kocht ook een van de meest moderne en veelzijdige toestellen aan die er vandaag op de markt beschikbaar is. Dankzij dit flitstoestel wordt er in de politiezone nu nog meer ingezet op verkeersveiligheid, meer bepaald op te snel rijden.

De nieuwe mobiele camera staat op een statief en is gemakkelijk verplaatsbaar waardoor dit toestel veel mogelijkheden biedt. Het toestel kan dus ook in de berm langs de kant worden geplaatst. Daarnaast heeft de politiezone BRT nog steeds een anoniem voertuig op de baan. Deze anonieme wagen is speciaal uitgerust met een snelheidsmeter en voert snelheidscontroles uit op plaatsen waar er geen flitspalen staan. Zo wordt er gezorgd voor een actief veiligheidsbeleid en een verhoogde pakkans, één van de prioriteiten in het nieuwe Zonale Veiligheidsplan.