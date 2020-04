Poetsdienst OCMW Tremelo start terug op: “90 procent van de cliënten vraagt ernaar” EDLL

14 april 2020

12u07 0 Tremelo Vanaf vandaag gaat de poetsdienst van het OCMW in Tremelo terug aan de slag. “90% van de cliënten wenst hiervan opnieuw gebruik te maken”, laat de gemeente weten. Gezondheid en veiligheid van het personeel en de cliënten staan uiteraard voorop.

Door de coronacrisis had de gemeente Tremelo beslist om de poetsdienst van het OCMW tijdelijk stop te zetten. Maar vanaf vandaag mag het poetspersoneel dus toch terug aan de slag gaan. “We ervaren dat we sinds de start van de coronacrisis nu veel meer zicht hebben op wat veilig kan gebeuren en wat niet. Mits het volgen van de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen we de hulp laten doorgaan op de meest veilige manier", zegt de gemeente.

Nodige veiligheidsmaatregelen

Om de poetsdienst zo goed mogelijk opnieuw op te starten, benadrukt de gemeente dat het personeel zich aan strikte veiligheidsmaatregelen moet houden. Zo moeten ze geregeld hun handen wassen, voor en na de hulpverlening. Tussen de cliënt en de poetshulp moet er anderhalve meter afstand zijn. “De cliënt moet in een andere ruimte gaan zitten dan waar er gepoetst wordt. Als dat niet mogelijk is, kan en mag de ruimte niet gepoetst worden”, zegt de gemeente. Wanneer blijkt dat er een personeelstekort is, zullen de meest hulpbehoevende cliënten voorrang krijgen.