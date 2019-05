Pasar viert 30-jarig bestaan met zomerzoektocht in Tremelo, Baal en Ninde EDLL

11u15 0 Tremelo Pasar Tremelo-Baal bestaat dit jaar 30 jaar. Naar aanleiding van de viering op 6 oktober, organiseert de Pasar-afdeling een zomerzoektocht van 20 km door Tremelo, Baal en Ninde.

Via quiz- en fotovragen maak je kennis met de mooiste plekjes uit de regio. De zoektocht is beschreven als een fietstocht, maar niets belet je om het traject te voet af te leggen. De tocht vertrekt aan de kerk van Tremelo. Aangezien het traject lusvormig is uitgestippeld, kan je ook op een andere plaats aansluiten. De afstand bedraagt ongeveer 20 km.

Aan de zoektocht zijn talrijke prijzen verbonden. Voor de prijzenpot kon Pasar rekenen op de medewerking van een twintigtal handelaars uit Tremelo en Baal. De winnaar krijgt een fiets, die ter beschikking werd gesteld door Niels Albert Bike Center. Alle andere prijzen zijn waardebonnen van lokale handelaars, ter waarde van ruim 1.200 euro.

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 6 oktober om 17 uur in de zaal van Café Raadshuis in Tremelo. Op die dag organiseert Pasar Tremelo-Baal ook zijn jubileumwandeling en vindt de officiële viering van het 30-jarig bestaan plaats.

De zomerzoektocht loopt nog tot en met 15 september. Deelnemersformulieren kosten 5 euro en zijn te verkrijgen bij Buurtwinkel Luc, Brasserie ‘t Kapittel, De Loft en Café Het Raadshuis.