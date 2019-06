Pasar organiseert culturele fietstocht naar Heist-op-den-Berg Pasar Tremelo-Baal bestaat dit jaar 30 jaar

EDLL

13 juni 2019

13u18 0 Tremelo Op zondag 16 juni organiseert de Pasar-afdeling een fietstocht in een cultureel jasje naar Heist-op-den-Berg. De fietstocht is ongeveer 30 km heen en terug. Pasar bestaat 30 jaar en organiseert daarom verschillende activiteiten.

Tijdens de fietstocht wordt er op twee plaatsen gestopt voor een bezoek. In de voormiddag wordt er halt gehouden aan ‘Het landje’ van Rita Bultinck en Marcel Bogaerts. Zij vertellen over hun werk in de tuin, waar de permacultuur tot verrassende resultaten heeft geleid. In de namiddag wordt er een wandeling gehouden op en rond de berg in Heist. Liljan Verstraeten, geboren en getogen in Heist, zal via weetjes en anekdotes overtuigen dat Heist-op-den-Berg meer te bieden heeft dan de Bergstraat en de voddenmarkt.

Programma

9u30: vertrek met de fiets aan het Sociaal Huis in Baal

10u00-11u30: bezoek aan ‘Het landje’

12u00-13u30: middagmaal met croque of spaghetti

14u00-15u30: wandeling op en rond de berg

17u00-17u30: terug in Baal

Leden van Pasar betalen 15 euro om deel te nemen en niet-leden betalen 18 euro.