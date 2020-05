Parkeerplaatsen als terrasjes: Tremelo wil horeca ondersteunen met terrasreglement EDLL

30 mei 2020

19u20 0 Tremelo De gemeenteraad van Tremelo heeft het terrasreglement goedgekeurd. Onder meer door parkeerplaatsen om te vormen tot terrassen wil Tremelo de lokale horeca ondersteunen.

Het gemeentebestuur van Tremelo heeft het terrasreglement goedgekeurd. Voortaan mogen alle horeca-uitbaters in Tremelo dus een terras voor hun deur inrichten. “Elke horecazaak in onze gemeente verdient een volwaardige kans om een terras te kunnen plaatsen, vooral zij die geen of te weinig plaats hebben op hun stoep”, verduidelijkt schepen van lokale economie Petra Vreys (Groen).

Door het terrasreglement bestaat de mogelijkheid om tijdens de lente- en zomermaanden parkeerplaatsen om te vormen tot terrasjes. “Dat is eerlijker voor horecazaken die voordien geen terras konden plaatsen, maar ook andere horecazaken krijgen hierdoor meer ruimte om hun stoepterras uit te breiden met een ‘parkingterras’. Extra terrasruimte zorgt ook voor meer omzet voor de horeca-uitbaters.” De intentie is duidelijk: de lokale horeca helpen bij de heropstart. “Meer terrassen in Tremelo zorgen voor extra beleving in de dorpskernen”, aldus Vreys.

Vijf jaar geldig

Horeca-uitbaters kunnen vanaf 1 juni een aanvraag indienen bij de gemeente. “Elke aanvraag kunnen we goedkeuren voor telkens vijf jaar. Dit gaat dan over de terrassen op de stoepkant.” Terrasaanvragen voor de parkeerplaatsen gelden enkel voor deze lente- en zomermaanden. In de herfst- en wintermaanden worden die terug vrijgemaakt voor parkings. “Maar eens dat de aanvraag is ingediend en goedgekeurd, kan de uitbater ieder jaar dezelfde aanvraag opnieuw indienen. Zo ontstaat er geen extra werk.”