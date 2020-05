Opvallend: geen enkele bewoner van WZC Damiaan test positief op het coronavirus EDLL

01 mei 2020

20u15 0 Tremelo Alle bewoners van woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo zijn getest op het coronavirus. En die resultaten zijn zeer hoopvol, want van de 460 bewoners testte er niemand positief.

Directeur Yves Minnoye van woonzorgcentrum Damiaan heeft vandaag hoopvol nieuws verspreid in Tremelo. “Van de 460 bewoners testte niemand positief op het coronavirus. Ons huis is coronavrij! Een eerste mei om niet te vergeten”, zegt hij. Eerder raakte al bekend dat slechts één personeelslid besmet geraakte. “Na de uitmuntende resultaten bij het personeel eerder deze week, kunnen we wel stellen dat ze in het grootste woonzorgcentrum van Vlaanderen goed bezig zijn", zegt burgemeester Bert De Wit (CD&V). “De tomeloze inzet van alle bewoners, familieleden en medewerkers loont”, besluit hij.

Het woonzorgcentrum benadrukt wel dat de maatregelen nog steeds nauwgezet worden opgevolgd. “Volhouden is nu de boodschap”, besluiten ze.