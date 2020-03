Opschorting voor belagen van ex-partner KAR

09 maart 2020

13u01 0

Een man uit Begijnendijk heeft opschorting van straf gekregen voor het belagen van zijn voormalige partner op verschillende tijdstippen in Begijnendijk en Tremelo. J.V. stuurde haar een zondvloed aan berichten via sms en sociale media. Sommige berichten waren ook dreigend van aard. V. ontkende de feiten niet voor de rechtbank. Hij kon de relatiebreuk naar eigen zeggen maar moeilijk verwerken. Omdat de feiten van meer dan tweeëneenhalf jaar geleden dateren kon de rechter zich vinden in een gunstmaatregel. Ze verleende de man opschorting van straf gedurende drie jaar. Aan zijn ex moet hij een schadevergoeding van 750 euro.