Open Vld wil in deze droge tijden waterverspilling een halt toeroepen KAR

05 juni 2020

16u33 0 Tremelo Sinds 24 juli is code oranje voor droogte van kracht in heel Vlaanderen. De droogtecommissie adviseert alle gouverneurs om een waterverspillingsverbod in te stellen en een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen uit te vaardigen. Oppositiepartij Open Vld in Tremelo springt ook op die kar.

“Heel wat mensen stellen zich vragen bij heel wat bemalingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt om bijvoorbeeld een kelder te kunnen bouwen. Deze grote mate van waterverspilling is niet meer van deze tijd. Als mensen hun gras niet meer mogen besproeien of zwembadjes niet meer mogen vullen, is het nogal logisch dat ook op bouwwerven het water niet wordt verspild. Het is daarom ook de hoogste tijd voor een reglementering in Tremelo. Ons gemeenteraadslid Joris Heremans zag het idee bij een bevriende aannemer die dit toepaste op een van zijn werven. Hij vond het een geweldig idee en hij wilde het meenemen naar Tremelo”, zegt fractieleider Elynn Van Uffel. “Open Vld stelt daarom op de gemeenteraad een aantal maatregelen voor om die verspilling tegen te gaan. We kiezen voor de optie waar er gewerkt wordt met buffervaten, waar particulieren en landbouwers kunnen aftappen. We vragen ook dat de gemeente inspanningen levert en zulke buffervaten ter beschikking stelt van particulieren. We hopen dat de oproep van de gouverneur om minder drinkwater te verbruiken een wake-up call is en dat in Tremelo, mede dankzij deze maatregelen, steeds water uit de kraan mag komen”, vult ondervoorzitter Mickaël Van Vaerenbergh aan.