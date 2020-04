Open VLD schenkt paaseitjes aan bewoners en personeel WZC Damiaan en Huize de Veuster EDLL

14 april 2020

10u27 0 Tremelo Een delegatie van Open VLD Tremelo-Baal heeft paaseitjes geschonken aan de bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Damiaan en Huize de Veuster. “Met deze actie willen we hen een hart onder riem steken”, klinkt het.

“Het is voor niemand een leuke tijd, maar voor de bewoners en de verzorgers van WZC Damiaan en Huize de Veuster zijn het ongetwijfeld verschrikkelijk moeilijke tijden. We zijn iedereen dan ook heel dankbaar voor hun moedig werk. Voor de bewoners zal de periode rond Pasen heel anders aanvoelen dan andere jaren. Daarom willen we hen met onze actie een hart onder de riem steken”, zeggen de initiatiefnemers.