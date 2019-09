Nieuwe expositieruimte voor Galerij Kunstkring Gesigneerd EDLL

09 september 2019

13u03 0 Tremelo Na anderhalf jaar zijn de verbouwingswerken aan de expositieruimte van Kunstkring Gesigneerd afgerond. De Tremelose Galerij heropent op zaterdag 14 september haar nieuwe tentoonstellingsruimte in sportzaal ’t Zand met een expo van kunstenaar Flor Hermans.

Galerij Kunstkring Gesigneerd uit Tremelo mag vanaf zaterdag 14 september exposities houden in een gloednieuwe tentoonstellingsruimte. Het pand op de Baalsebaan, dat voordien gekend was als ‘de jongensschool’ van Baal, werd recent verbouwd tot de splinternieuwe sportzaal ’t Zand. In de vernieuwde ruimte boven start Galerij Kunstkring Gesigneerd voortaan terug met exposities. Lokaal kunstenaar Flor Hermans en tevens medeoprichter van Kunstkring Gesigneerd mag de spits afbijten met zijn beelden uit polyester, acrylaathars en brons en schilderijen met olieverf op doek. De expositie omvat onder andere Flor’s gekende beelden van paarden en wordt vervolledigd met tal van andere exotische dieren in beeld of op doek. De lokale kunstenaars is gekend vanwege zijn publieke werken in Tremelo. Zo zijn er ‘De geboorte’ aan de bibliotheek, ‘De Messenvechter’ op de rotonde van Tremelo en ‘Damiaan, grootste Belg’ in het gemeentehuis.

De eerste expositie in de nieuwe tentoonstellingsruimte is de volgende twee weekends gratis te bezichtigen. Telkens op zaterdag en zondag van 13 uur tot 18 uur.