Nieuwe expositieruimte ‘Kunstkring Gesigneerd’ start 2020 met expo van Dirk Van Houtven EDLL

08 januari 2020

15u00 0 Tremelo Vanaf zaterdag 18 januari kunnen geïnteresseerden terecht in de nieuwe expositieruimte van Kunstkring Gesigneerd. De Tremelose galerij start het nieuwe jaar met een expo van kunstschilder Dirk Van Houtven.

De Tremelose galerij Kunstkring Gesigneerd zet haar tentoonstellingen verder in de vernieuwde expositieruimte in sportzaal ’t Zand, dat voordien gekend was als ‘de jongensschool’ van Baal. Dirk Van Houtven mag het startschot in 2020 geven. De portretschilder uit Heist is net zoals Pablo Picasso geboren op 25 oktober. Tekenen en schilderen doet hij al meer dan 50 jaar. Waarheidsgetrouw en realistisch beschrijven zijn kunstwerken het best. Al vanaf jonge schilder was Dirk gefascineerd door het menselijk gelaat. Portretten zijn dan ook de rode draad in zijn werk.

Meer informatie over de tentoonstellingsmomenten van Dirk in de expositieruimte ’t Zand vind je op www.tremelo.be