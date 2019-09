Nieuw snelloket en uitgebreide avondopening voor het gemeentehuis van Tremelo EDLL

04 september 2019

De gemeente Tremelo heeft in het gemeentehuis enkele vernieuwingen doorgevoerd. Zo is de gemeente gestart met een een uitgebreide avondopening op dinsdag. Voortaan kan je in het gemeentehuis terecht tot 20 uur. Dat is een uur later dan voordien. “Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om na hun werk nog langs te komen”, klinkt het bij de gemeente. In het gemeentehuis werd ook het onthaal heringericht en een nieuw snelloket geopend. Aan de onthaalbalie en snelloket kunnen heel wat producten binnen enkele minuten worden afgeleverd. Op die manier moeten inwoners minder lang wachten.