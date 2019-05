Nieuw bestuur voor sp.a Tremelo EDLL

22 mei 2019

10u10 0 Tremelo Sp.a Tremelo kiest voor een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. De vorige voorzitter vond dat de tijd rijp was om de fakkel door te geven aan een jonge dynamische man of vrouw. De keuze van het partijbestuur viel op de 39-jarige Sven Marën.

“Deze aanstelling kadert binnen de intentie om vernieuwing en verjonging door te voeren. Sven is daar een protagonist voor. Hij is jong en dynamisch en heeft hieromtrent zijn sporen al verdiend als ABVV-afgevaardigde. Sven streeft er eveneens naar om op basis van een frisse en verruimde visie een nieuwe wind te laten voelen in onze partij”, klinkt het binnen het partijbestuur.

Kim Mergaerts wordt de nieuwe ondervoorzitter. Hij is, net zoals de nieuwe voorzitter, een gedreven vakbondsafgevaardigde. Katrien van Gilse, inmiddels ook lid van de gemeenteraad, blijft secretaris. Jhonny Van Daele wordt de nieuwe penningmeester.

