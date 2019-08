Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen opent nieuw kantoor in Tremelo EDLL

19 augustus 2019

14u48 0 Tremelo Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen opent op donderdag 22 augustus een nieuw kantoor ter hoogte van de Astridstraat 13 in Tremelo.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen wil als neutrale gezondheidsverzekeraar zorg- en comfortdiensten aanbieden aan inwoners van Vlaanderen. “Met de opening van dit nieuw kantoor zet het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen haar wens kracht bij om dicht bij haar klanten te staan als ziekenfonds op mensenmaat”, klinkt het.

De provincie Vlaams-Brabant blijft zeer belangrijk voor het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Naast de bestaande kantoren in onder andere Heverlee, Herent, Kessel-Lo en Wezemaal wordt de commerciële uitvalsbasis door deze nieuwe vestiging opnieuw uitgebreid in onze regio. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kiest voor het pand aan de Astridstraat in Tremelo, omdat het een ruimere locatie biedt met parkeermogelijkheden en een vlotte bereikbaarheid heeft nabij het centrum. Het nieuwe kantoor is open op maandag- en dinsdagvoormiddag, donderdagnamiddag en elke eerste en derde zaterdag van de maand, telkens in de voormiddag. Meer informatie vind je op www.nzvl.be.