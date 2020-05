Na twee maanden alleen in de kinderopvang is het een blij weerzien tussen Renzo (2) en zijn vriendinnetje Renée (1,5): “Haar oma heeft een mondmaskertje voor haar gestikt” Joris Smets

05 mei 2020

13u57 6 Tremelo De coronamaatregelen zijn sinds maandag versoepeld. Dat is ook goed nieuws voor de kinderopvangen. Zij mogen door deze versoepeling weer kinderen ontvangen van ouders die buitenshuis gaan werken. Vanaf 18 mei zullen ook kinderen van thuiswerkende ouders welkom zijn. In opvang Mamminouch in Tremelo was het alvast een blij weerzien tussen Renzo (bijna 2 jaar) en Renée (1,5).

De crèches hebben vorige week een draaiboek gekregen dat een aantal richtlijnen uitzet. Hierdoor kunnen ze sinds maandag weer meer kindjes ontvangen. Daarmee is het rijk, waar hij sinds 11 maart alleen van kon genieten, uit voor Renzo. Sinds maandag moet hij kinderopvang Mamminouch weer delen met Renée. Al vindt hij dat helemaal niet zo erg. “Het was een heel blij weerzien”, zegt onthaalmoeder Anouchka. “Renée wou onmiddellijk op verkenning en spelen samen met Renzo.”

Richtlijnen

“Het is heel fijn om terug wat meer leven in huis te hebben”, stelt Anouchka. “Bij het contact met de ouders is social distancing en het dragen van een mondmasker natuurlijk belangrijk. In de opvang zelf is het niet verplicht een te dragen. Social distancing toepassen tussen de kindjes is natuurlijk ook onmogelijk. Zij zijn veel te klein om te beseffen wat er zich de voorbije weken, en nu nog, allemaal heeft afgespeeld. Renée keek wel even raar toen ze mij zag met het mondmasker bij de ontvangst, maar ze herkende mij gelukkig onmiddellijk. Ze heeft zelf ook een klein mondmaskertje bij, gemaakt door de oma, voor mocht het eens nodig zijn. Het is een heel schattig maskertje, maar ze loopt wel altijd weg als ze het ziet. Gelukkig moeten de kindjes het niet dragen!”

Reünie

Bijna 2 maand kon Renzo zich alleen uitleven in de opvang. Nu onthaalmoeder Anouchka Renée weer heeft mogen verwelkomen, heeft Renzo er weer een ‘partner in crime’ bij. “Hij was heel blij haar terug te zien”, vertelt Anouchka. “Ze hebben heel de tijd samen gespeeld, de kippen eten gegeven, samen gegeten,... Ze zijn heel flink geweest! Ik heb gisteren een paar andere kindjes aan de poort gezien en ze herkenden me nog allemaal. De filmpjes die ik gemaakt heb voor hen de voorbije weken hebben geholpen, denk ik. Vanaf 18 mei mag ik ze weer allemaal opvangen en daar kijk ik zeker en vast naar uit!”