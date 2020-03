Na tal van inbraakpogingen richten buurtbewoners samen buurtpreventie-netwerk BOLLO op EDLL

09 maart 2020

15u50 1 Tremelo Sinds afgelopen weekend is er in Tremelo het eerste officiële BPN, ofwel buurtpreventie-netwerk, opgestart. Het initiatief komt van enkele buurtbewoners van de Grote Bollostraat na een resem inbraken.

Na verschillende inbraakpogingen in de gemeente, beslisten enkele buurtbewoners om samen een buurtpreventie-netwerk op te starten. “BPN BOLLO omvat de Grote Bollostraat, de Franse Liniestraat, de Vadderlaan, de Multifloralaan, de Meiboomlaan, Bollobos, Van Arckellaan, Van Maelelaan, de Nieuwstraat, de Kempenlaan, de Raamlolaan en de Emiel Dupontlaan”, zegt coördinator Peter Basstanie.

“Het BPN zorgt ervoor dat burgers zelf een oogje in het zeil kunnen houden in hun buurt. De communicatie gebeurt onderling via een Whatsapp-groep. Iedere melding, zoals een inbreker in iemands tuin, moet natuurlijk eerst gemeld worden bij het alarmnummer 101 en nadien wordt dat in de Whatsapp geplaatst”, aldus Peter. Zo'n 19 buurtbewoners hebben zich reeds aangesloten bij het buurtpreventie-netwerk. “Wie zich nog wil aansluiten, kan altijd contact opnemen”, besluit de initiatiefnemer. De deelnemende buurtbewoners hebben nu ook een BPN-bordje aan huis en daarmee hopen ze inbrekers af te schrikken.