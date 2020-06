Na het weekend rioleringswerken in Meiboomlaan: de Lijn volgt omleiding EDLL

04 juni 2020

13u23 0 Tremelo Op maandag 8 juni start de eerste fase van de rioleringswerken in de Grote Bollostraat. Intussen is ook de timing van de werken voor de komende maanden bekend. Gedurende de wegenwerken moeten de bussen van de Lijn een omleiding volgen.

Werken fase 1: Grote Bollostraat / Bollobos / Meiboomlaan

De rioleringswerken starten op 8 juni en zullen duren tot september. Aansluitend wordt de rijweg heraangelegd in september en oktober.

Werken fase 2: Meiboomlaan en zijstraat Bonten Osstraat

In september en oktober wordt de pompput geplaatst. Daarna starten de rioleringswerken die beginnen in november en zullen ongeveer tot februari 2021 duren. De rijweg wordt heraangelegd van maart tot juni 2021.

Werken fase 3: Bonten Osstraat tot huisnummer 31

In september en oktober wordt de pompput geplaatst. De rioleringswerken zullen van start gaan in september en duren tot november 2020. De nutsmaatschappijen doen aanpassingen aan de water- en gasleidingen na de aanleg van de riolering. Die werken starten in november en zullen duren tot begin 2021. De heraanleg van de rijweg start in februari 2021 en zal beëindigd worden in juli 2021.

Omleiding de Lijn

Naar aanleiding van de werken voorziet De Lijn een omleiding. Het gaat om de buslijnen 520-529 in beide richtingen. Volgende haltes worden niet bediend tijdens de werken: Baalsebaan, Kleine Bollostraat, Park Tremeland, Bollobos, Meiboomlaan, Kruispunt Grote Bollostraat. Grootlo Kerk wordt de vervanghalte. De Lijn zet ook een aantal tijdelijke haltes in: Schrieksebaan ter hoogte van de Baalsebaan, Schrieksebaan ter hoogte van Kleine Bollostraat, Schrieksebaan ter hoogte van Nieuwstraat en Kapelstraat ter hoogte van Vondelpark.