Motorrijder lichtgewond na aanrijding met Lijnbus

13 augustus 2019

Een motorrijder is dinsdagmiddag lichtgewond geraakt toen hij in de Veldonkstraat in de richting van het centrum van Tremelo aan het rijden was. De man werd aangereden door een bus van De Lijn. Deze kwam uit de Astridstraat en kon te laat stoppen voor de bromfietser. Even werd gevreesd voor een zwaar ongeval, maar al bij al viel de schade mee. De man werd lichtgewond afgevoerd.