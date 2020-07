Mondmaskerplicht in Tremelo dorp en op wekelijkse markt JSL

29 juli 2020

15u42 0 Tremelo Vanaf vandaag is het verplicht een mondmasker te dragen in het dorp van Tremelo. Gisteren voerde de gemeente ook al een mondmaskerplicht in op de wekelijkse markt.

Sinds dinsdag is het verplicht om een mondmasker te dragen op de wekelijkse markt in Tremelo. Draag je geen mondmasker, dan mag je de markt niet betreden. Vandaag komt daar ook een mondmaskerplicht bij in heel het dorp van Tremelo. Deze mondmaskerplicht geldt vanaf de rotonde op de Schrieksebaan tot aan de verkeerslichten op de Schrieksebaan en de verkeerslichten op de Grote Bollostraat. Ook op het Damiaanplein, inclusief het skatepark, moet je een mondmasker dragen.