Merrie en veulen beschoten met glazen knikkers: “Miserie is al een jaar aan de gang” Kim Aerts

08 november 2019

18u36 28 Tremelo In een weide in Tremelo in het Veldonkbos zijn een merrie en haar veulen beschoten met glazen knikkers. Die werden vermoedelijk afgeschoten uit een professionele katapult. De buurt kijkt naar één persoon als schuldige: buurman B. die regelmatig voor amok zorgt.

Twee dagen na elkaar moest Jean Puttenaers van Snuffel, een vzw voor dierenbescherming, ter plaatse komen in het Veldonkbos omdat de eigenaar van de paarden de wanhoop nabij is. Zijn paarden worden al een paar dagen geviseerd. “Gisteren en vandaag (vrijdag, red.) hebben we al meer dan 20 knikkers geraapt in de wei. Een paard vertoont builen van de impact. Deze dieren zijn allemaal goed verzorgd en gezond en hebben alles wat ze nodig hebben. Maar blijkbaar wil een bepaalde buurman deze paarden per se weg. Toen ik er deze voormiddag aankwam, kwam hij dreigend naar mij en begon hij opnieuw te brullen. Hij dreigde dat hij zijn Duitse herder op mij zou afsturen als de paarden er niet weggehaald werden. Ook fietsers en wandelaars worden door hem lastig gevallen”, zegt Puttenaers. Het gaat van beschadigingen tot doorknippen van elektriciteitsdraden en het bekogelen van de paarden.

Nieuwe omheining

“We hebben ze nu verder in de weide gezet door een nieuwe afspanning te plaatsen, maar we blijven glazen knikkers vinden. De paarden hebben echt een schrik gepakt en zijn schichtiger dan anders. De politie werd verwittigd, maar ze kunnen alleen vaststellingen doen. Hij heeft ook al met een baseballknuppel op mijn hond geslagen. Vijfmaal heeft hij mijn stroomkabel komen doorknippen. Hier zijn banden plat gestoken geweest, mensen aangevallen, et cetera. Bij het parket hebben ze de zaak geseponeerd, omdat de feiten niet zwaar genoeg bleken. Het is onbegrijpelijk dat hij hier iets tegen kan hebben. De paarden doen niemand kwaad. Maar hij wil hier de baas zijn”, zegt de paardeneigenaar die bijna dagelijks geconfronteerd wordt met B. “Ik woon hier bijna vier jaar en de problemen met de paarden duren al meer dan een jaar. Hij heeft daar een chalet gekraakt, maar hij is er met geen stokken uit te krijgen.”

Proces-verbaal

Agenten van de politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) kwamen al regelmatig ter plaatse. “We zijn daar geweest, maar aan de paarden was niks te zien. Er is wel een proces-verbaal van opgesteld”, zegt commissaris Luc Verstraeten, woordvoerder van de politiezone. “Voor van alles en nog wat komen wij daar tussen. Doordat we telkens snel ter plaatse zijn, kunnen we de situatie er wel in de hand houden. We volgen dat ook van dichtbij op en in het bijzonder onze wijkinspecteur”, bevestigt de commissaris. We probeerden verhaal te halen bij B. zelf, maar die communiceerde enkel via zijn Duitse herder.