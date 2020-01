Meer dan 155 mensen tekenen petitie om de deuntjes van beiaard in Baal ook ‘s nachts te behouden EDLL

24 januari 2020

16u10 0 Tremelo Voor de één te luid, voor de ander een oude traditie. De beiaard van de Sint-Annakerk in Baal is sinds donderdag nationaal bekend. Enkele buurtbewoners eisen dat de beiaard ‘s nachts wordt uitgezet. Maar daar gaan anderen helemaal niet mee akkoord. Meer dan 155 mensen tekenenden reeds een online petitie, die luidt: ‘O ok tussen middernacht en zes beiaard in Baal’.

Al 125 jaar speelt de beiaard in Baal dag en nacht om het kwartier een deuntje. Heel wat inwoners van Baal zijn trots op hun beiaard, maar bewoners die recent naar het dorp verhuisden klagen omdat ze uit hun slaap worden gehouden. De beiaard heeft het dorp dus in twee kampen verdeeld. Buurtbewoner Willy Volont, de spreekbuis van de 44 appartementen van het nieuwbouwcomplex Hermes, eist dat de beiaard ‘s nachts wordt uitgezet. Die beslissing ligt in de handen van de Kerkfabriek, maar die gaat voorlopig niet in op het voorstel. “Dan stappen we naar de vrederechter”, liet Willy optekenen.

Dat wekt veel ergernis bij andere bewoners, die geen problemen hebben met de beiaard. Sterker nog: ze lanceerden donderdagavond een online petitie op Facebook om de deuntjes van de beiaard ook ‘s nachts te behouden. “Sommige nieuwe inwoners van onze prachtige gemeente willen onze beiaard stilleggen ‘s nachts. Wij zijn van mening dat tradities moeten behouden blijven! Welk dorp in ons land kan uitpakken met een beiaard?”, staat er geschreven. De petitie werd intussen al ondertekend door 155 mensen. Dat aantal kan nog oplopen, want de campagne loopt nog steeds.

Geschiedenis van de beiaard

Er werd ook ineens een evenement gelanceerd op Facebook onder de naam ‘samen gezellig naar de beiaard luisteren’. Daarin roepen de organisatoren iedereen op om zaterdagavond vanaf 21 uur samen naar de beiaard te luisteren. Intussen zullen de initiatiefnemers meer vertellen over de geschiedenis van de beiaard, aan de hand van het boekje ‘Baal en haar beiaard’ van Jan Van Dijck.