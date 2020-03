Marktkramer schenkt bloemen aan woonzorgcentrum Damiaan: “Om personeel en bewoners extra in de bloemetjes te zetten” EDLL/AVH

20 maart 2020

14u05 50 Tremelo Marktkramer Gunter Lambrechts uit Begijnendijk heeft vandaag de overschotten van zijn bloemen geschonken aan het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. “Om zowel de bewoners als het personeel extra in de bloemetjes te zetten”, klinkt het.

Gunter Lambrechts van De Vliegende Hollander is vandaag met tal van tulpen, orchideeën en andere bloemen richting Tremelo gereden. Omwille van de corona-crisis kan hij zijn bloemen en planten niet meer verkopen op de markt, “maar aan weggooien doen we niet mee", zegt de marktkramer uit Begijnendijk. De overschot van zijn bloemenarsenaal heeft hij vandaag integraal geschonken aan het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. “Om zowel de bewoners als het personeel extra in de bloemetjes te zetten”, zegt de marktkramer. Zijn vader is tevens bewoner in het woonzorgcentrum.

De Vliegende Hollander is intussen overgeschakeld naar online verkoop en doet aan thuislevering. “We bieden online een assortiment aan van enkele kwekers waar we een goed contact mee hebben. Op zo’n momenten als vandaag moeten we elkaar helpen en steunen, want heel veel kwekers zitten met de handen in het haar”, besluit hij.