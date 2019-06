Man veroordeelt tot 12 maanden cel voor het opzettelijk toedienen van slagen aan zijn vader en diens vriendin EDLL

24 juni 2019

12u15 0 Tremelo V.M.G. werd door de correctionele rechtbank van Leuven veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van 3200 euro voor het opzettelijk toedienen van slagen aan zijn vader en diens toenmalige vriendin.

De feiten dateren van 1 augustus 2018 in Tremelo. Omstreeks 11 uur begaf de V.M.G. zich naar het appartement van zijn vader V.M.G. en H.A., diens toenmalige vriendin. De beklaagde verbleef op dat moment in de garage van zijn vader. De beklaagde gooide een lege fles wijn naar zijn vader, sloeg hem en gooide hem tegen de grond. Vervolgens ging de beklaagde naar de vriendin van zijn vader, die in een ziekenhuis bed lag, en greep haar bij de keel en strottenhoofd. De vrouw had een snijwonde in de nek. Zij was enkele dagen ongeschikt tot het verrichten van persoonlijk arbeid. De man werd opgepakt door de politie. De rechtbank is van oordeel dat dergelijk gedrag ontoelaatbaar is.