Man naar het ziekenhuis met beenbreuk na val in kelder

08 juli 2020

Rond 18 uur deze avond zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen in de Meiboomlaan in Tremelo. Op een bouwwerf wou een man met een ladder terug naar boven gaan, maar die ladder schoof uit en hij viel naar beneden. Hij hield er volgens de brandweer een beenbreuk aan over. Zij kwamen ter plaatse om hem uit de kelder te halen en de ambulance bracht hem naar het ziekenhuis voor verzorging.