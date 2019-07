Loopt Baal leeg? Na sluiting laatste café is ook de laatste bankautomaat verhuisd EDLL

31 juli 2019

17u48 4 Tremelo De laatste bankautomaat in Baal is sinds kort verhuisd naar Begijnendijk. Inwoners van Baal zullen zich dus tot daar moeten verplaatsen om cash geld af te halen. Eerder sloot het laatste café ‘Hand in Hand’ ook al zijn deuren. Steeds minder leven in de brouwerij, zo lijkt.

Ronny Mattheus sloot begin dit jaar de deuren van het laatste café ‘Hand in Hand’ in Baal centrum. Hij koos ervoor om pinten te gaan tappen in buurdorp Begijnendijk. Het volkscafé ‘Hand in Hand’ was jarenlang de thuisbasis voor de supporters van Sven Nys. Ondanks dat er geen cafés meer waren in het centrum van Baal, konden de inwoners toch nog rustig geld afhalen aan die ene bankautomaat. Maar ook dat is nu verleden tijd. De laatste bankautomaat verhuist eveneens naar Begijnendijk, zo’n vier kilometer verderop.

Geld bijvragen in supermarkt

Vooral de oudere bewoners zijn hier niet tevreden mee. Frans Grauwen (88) woont vlak naast de laatste bankautomaat, maar hij moet zich nu verplaatsen naar Begijnendijk voor cash geld af te halen. “Natuurlijk is het vervelend dat er nergens meer een bankautomaat is. Voor de jeugd is dat geen probleem, maar ik kan niet online of met een smartphone betalen, want ik kan daar niet mee werken. Ik woonde altijd naast de bank, dat was heel gemakkelijk. Nu is er hier niks meer. Onlangs heb ik bij de supermarkt gewoon cash bij gevraagd”, aldus Frans.“Mijn vader woont alleen en als hij af en toe rekeningen moest betalen ging hij naar de bank hiernaast. Nu moet ik dat via online bankieren voor hem doen”, reageert zoon Michel Grauwen (61). “Ik ga niet speciaal naar Begijnendijk om geld af te halen, ik ga gewoon naar de supermarkt”, klinkt het nog bij inwoonster Anne Heus.

20 of 50 euro

Een rondvraag bij enkele inwoners brengt me tot bij de supermarkt in Baal. De meeste kiezen er nu voor om daar cash geld bij te vragen in plaats van naar Begijnendijk te rijden. Conclusie: de supermarkten spelen nu ook voor bank. “We merken echt een stijging sinds de sluiting van de bankautomaat. Ik dacht eerst dat de Kermis drukker was dan normaal, maar nadien hoorde ik van klanten dat de bankautomaat gesloten was. Het is geen probleem dat klanten hier geld komen afhalen, het zou enkel problematisch worden als we geld van de kluis naar de kassa moeten brengen, maar dat zal niet snel gebeuren. Klanten halen hier meestal 20 of 50 euro af”, zegt zaakvoerder Simon Moerenhout van de Carrefour market in Baal. “Hoe minder cash wij in huis hebben, hoe fijner ook voor ons natuurlijk”, klinkt het nog bij Simon. In de Carrefour market in Baal kan je tot 200 euro afhalen.

Of het gebouw van de voormalige BNP Paribas bank in Pastoriestraat zal overgenomen worden door een andere bank is nog onduidelijk.