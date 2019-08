Lokale N-VA-afdeling schenkt €250 aan zorgcentrum Siddartha

19 augustus 2019

N-VA Tremelo-Baal heeft tijdens de lentemarkt in juni geld ingezameld voor het goede doel. De opbrengst van de eet- en drankstand gaat integraal naar het Tremelose zorgcentrum Siddartha. Afgelopen weekend, tijdens de Siddarthafeesten, overhandigde Peter Basstanie (N-VA) de cheque van 250 euro aan het zorgcentrum. Siddartha wil via kleinschalige projecten een antwoord geven op de noden van deze tijd.

De stand op de lentemarkt was het eerste project van N-VA Tremelo-Baal onder het gloednieuwe bestuur. “Ik was zeer tevreden met de opkomst op de lentemarkt en een organisatie blij maken met een cheque, daar doe je het voor. Voor ons eerste evenement mogen we in mijn ogen wel spreken van een bescheiden succes”, aldus Peter Basstanie.