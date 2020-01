Leugentje van sluikstorter voor rechter werkt niet KAR

28 januari 2020

Een sluikstorter uit Tremelo is na zijn bezoek aan de strafrechter in Leuven van een kale reis terug gekomen. René H. dumpte echte vuilniszakken in de bedding van de Dijle achter het woonzorgcentrum in de Pater Damiaanstraat. Aan de rechter verklaarde hij dat hij de zakken in een autowrak had achtergelaten die vervolgens verkocht werd aan enkele Roemenen. De rechter hechtte totaal geen geloof aan zijn verhaal. “Bovendien werd geen verkoopbewijs voorgelegd van het voertuig”, doorzag de rechter het plannetje van H. Die veroordeelde de man tot een geldboete van 800 euro met uitstel. H. moet wel de opruimingskosten van 940 euro ophoesten.