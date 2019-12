Koppel pleegt meer dan twintig diefstallen KAR

23 december 2019

18u09 0 Tremelo Een koppel uit Tremelo is veroordeeld tot 24 maanden cel voor een hele reeks diefstallen in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Dennis B. en Wendy T. pleegden tussen juni 2018 en juli 2019 zeker 24 diefstallen in Heist-op-den-Berg, Herselt, Diest, Tremelo, Leuven en Rotselaar. Ze sloegen vooral toe in winkels. Het koppel schuwde daarbij het geweld niet. Dat was onder meer het geval toen ze enkele keren op heterdaad betrapt werden in warenhuizen.

Tussen de diefstallen door hield het duo zich bezig met drugshandel. Ze werden ook in het bezit gevonden van verboden wapens. Dennis B. zit opgesloten in de hulpgevangenis in Leuven. Wendy T. werd ook een tijdje in de gevangenis ondergebracht en herviel meteen in haar oude gewoontes bij vrijlating.

Zowel bij eerdere veroordelingen als in deze procedure kreeg het koppel kansen aangeboden, maar telkens werden de voorwaarden geschonden en omzeild. Volgens de rechtbank heeft “hun samenzijn een zeer negatieve impact op hun functioneren in de maatschappij”.

Dennis B. en Wendy T. kregen beiden 24 maanden cel. De helft daarvan is met uitstel onder voorwaarden. Ze mogen ook geen contact meer met elkaar zoeken.