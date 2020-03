Kledingboetiek Dolino sluit na 32 jaar definitief de deuren Kim Aerts

15 maart 2020

19u54 1 Tremelo Familiezaak Dolino langs de Baalsebaan in Tremelo, sluit na 32 jaar definitief de deuren.

De familie Van Vlasselaer was 48 jaar een vaste waarde in dameskleding in Baal en omstreken. Jose Van Den Bergh en Jef van Vlasselaer startten hun zaak in hartje Baal in 1966. Dochter Diane bewandelde het pad van haar ouders en opende in 1988 haar eigen kledingboetiek Dolino. Een brand in 2014 kon haar niet stoppen, maar nu houdt het definitief op. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan Met een tikkeltje weemoed in het hart, maar ook voldaan, is de beslissing genomen om nu te stoppen met Boetiek Dolino”, zegt Diane. Ondertussen is ze in de weer met haar laatste uitverkoop. “Bloezen, T-shirts, pulls, jurken, rokken, broeken, vesten, mantels en nog zoveel meer gaan met mooie kortingen de deur uit. Eind juni houden we ermee op.”