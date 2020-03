Kinderplaneet Baal gaat online verder: “Nog evenveel ouders die geboortelijst willen samenstellen” EDLL

25 maart 2020

17u13 0 Tremelo De Kinderplaneet in Baal heeft 10 werknemers aangesteld om de winkel online draaiende te houden. Het is dan wel coronacrisis, maar er worden nog evenveel baby’s geboren. De kinderspeciaalzaak heeft haar dienstverlening daarom aangepast, zodat kersverse ouders er nog steeds terechtkunnen.

Ook in tijden van corona nemen kersverse ouders uitgebreid de tijd om een geboortelijst op te stellen. Heel wat ouders uit onze regio gaan daarvoor naar de Kinderplaneet in Baal. Wie daar een afspraak maakt voor een geboortelijst, krijgt in ruil persoonlijk advies en een rondleiding in de winkel. “Dat kan soms tot drie uur duren”, zegt Marijke Cypers van de Kinderplaneet. Door de coronacrisis is de winkel gesloten en is dergelijk persoonlijk advies niet meer mogelijk. Toch probeert de Baalse speciaalzaak haar dienstverlening zo goed mogelijk online door te trekken. “We krijgen nog altijd evenveel vragen van ouders die een geboortelijst willen samenstellen. We schommelen eigenlijk tussen essentiële en niet-essentiële benodigdheden. Een papfles of maxi-cosi hebben ouders natuurlijk nodig”, aldus Marijke.

De kinderspeciaalzaak geeft de ouders nu een online checklist met geboorteartikelen en voegt daar codes aan toe, zodat ze zelf hun lijst kunnen vervolledigen. “Medewerkers hebben zelfs al video’s gemaakt waarin ze een artikel uitleggen of het antwoord geven op een veelvoorkomende vraag”, zegt Marijke.

Voor kersverse ouders, die toch nog met heel wat vragen zitten, staat er een tienkoppig team dagelijks paraat. Van de 60 werknemers heeft de Kinderplaneet 10 personeelsleden ingezet om de online verkoop te managen. Het team beantwoordt dagelijks tussen 9u30 en 16 uur alle vragen telefonisch of via mail. “En dat zijn er heel veel”, klinkt het bij de Kinderplaneet. “De telefoon rinkelt hier aanhoudend en ook onze webshop zien we enorm boomen”, zegt Marijke.

Afhalen nog mogelijk voor lijsthouders

Het afhalen van geboortepakjes blijft voorlopig mogelijk, maar enkel voor lijsthouders die telefonisch een afspraak hebben gemaakt. Afhalen kan op maandag, woensdag en vrijdag. Er is telkens maar één iemand toegelaten in de winkel. De rest moet buiten wachten en dit met de nodige afstand. “Ook de afhaalbalie met plexiglas gemaakt en dus conform de voorzorgsmaatregelen”, aldus Marijke. Meer informatie over de online dienstverlening van de Baalse Kinderplaneet vind je op www.kinderplaneet.be.