Kersverse Belgisch kampioen Thibau Nys viert 'BK-feestje' in Baal

12 januari 2020

09u39 0 Tremelo De 17-jarige veldrijder Thibau Nys is zijn papa achterna gegaan in Antwerpen. Exact 25 jaar geleden werd Sven Nys Belgisch kampioen bij de junioren. Gisteren deed zijn zoon Thibau hem dat na.

Voor wielrenner Thibau Nys was het al de zestiende zege van het seizoen. Hij won dit seizoen zowat elke wedstrijd waaraan hij deelnam en werd onder meer Europees kampioen in Italië. De jonge ‘kannibaal’ uit Baal kreeg dan ook een warm ontvangst in zijn thuisdorp Tremelo en een gepast feestje na zijn overwinning.

De Vriendenclub Thibau organiseerde in samenwerking met Eetcafé Vélo een ‘BK-feestje’ in de parochiezaal in Baal. “Het was de bedoeling om een EK-feestje te organiseren, maar nu hij ook BK is, feesten we dubbel”, zegt secretaris Thierry Dufourt. De sfeer zat alleszins goed. “Thuiskomen in Baal na zo’n speciale dag voelt een beetje zoals vroeger. Voor mijn papa organiseerden ze dat ook altijd en vandaag voor mij, dat is echt plezant. Het begint terug te leven”, zegt de kersverse Belgisch kampioen Thibau Nys. “Ik ben heel fier op mijn zoon. Je denkt daar wel eens aan terug en dan besef je: waar is die 25 jaar naartoe? Er is zoveel gebeurd. Vandaag staat Thibau hier, doet hetzelfde en wint nog ook. Ik denk dat het besef een paar dagen nodig zal hebben”, aldus papa Sven Nys.