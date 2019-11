Jong N-VA Noord-Brabant heeft nieuw bestuur EDLL

18 november 2019

14u59 0 Tremelo N-VA Noord-Brabant, de jongerenafdeling van N-VA Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo, heeft een nieuw bestuur gekozen voor de volgende twee jaar. Het nieuwe bestuur telt negen leden, waarvan vier verkozenen reeds in de gemeenteraad zetelen.

Heel wat N-VA jongeren kwamen afgelopen zondag samen voor de tweejaarlijkse bestuursverkiezingen. Alle Jong N-VA-leden, binnen de gemeenten Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo en jonger dan 31 jaar, waren stemgerechtigd. Jolien Wittemans is uiteindelijk verkozen tot voorzitter. Zij zetelt ook als gemeenteraadslid in Tremelo. Jan Van de Ven uit Tremelo staat haar bij als ondervoorzitter. Vervolgens werd aftredende voorzitter en gemeenteraadslid Sam Mergaerts uit Begijnendijk tot secretaris verkozen. Mathias Hauben uit Keerbergen vervult de rol van penningmeester. Tot slot zitten ook Maarten Gabriëls en Lisa van den Dries, beide gemeenteraadslid in Keerbergen, in het kersverse bestuur.

