Jeugd krijgt inspraak in eerste urban skatepark in Tremelo EDLL

20 januari 2020

12u01 0 Tremelo Goed nieuws voor de Tremelose jeugd en sportfanaten, want er komt een eerste urban skatepark in de gemeente. Het gemeentebestuur vraagt hierbij de wensen en ideeën van alle skaters en urban sporters uit het dorp. Daarom organiseert ze op 5 februari een eerste brainstormsessie.

De gemeente Tremelo start een participatieproject om de jeugd en lokale urban sporters een stem te geven in de uitbouw van een gloednieuw skatepark. “De gemeente wil vooral luisteren naar de wensen van de jongeren: wat willen jullie? Waar moeten we in investeren? Zij weten dat als de beste. We nodigen onze jongeren daarom graag uit om hun dromen en ideeën voor een skatepark in onze gemeente mee vorm te geven”, aldus burgemeester Bert De Wit (CD&V). Dat participatieproject wordt nu concreet, want de gemeente organiseert een eerste brainstormsessie.

Iciar van den Bergh

Tremelo doet alvast een beroep op het advies en de ervaringen van trialbiker Iciar van den Bergh (30). Samen met Sven Nys zette hij zijn schouders onder het wandel- en fietsparcours de Balenberg. Maar daarnaast wil de gemeente graag luisteren naar de ideeën en wensen van de jeugd van het dorp. Welke constructies mogen niet ontbreken? Welke materialen genieten de voorkeur? Als jij weet wat een ‘Madonna’ tijdens een ‘frontside air’ op de ‘halfpipe’ is, dan ben je wellicht een echte skater en dus nodig op de brainstormsessie.

Alle skaters en lokale urban sporters zijn welkom op woensdag 5 februari om 16 uur in jeugdhuis Den Borduur in Baal. Je hoeft natuurlijk niet per se ‘jeugd’ te zijn om deel te nemen aan de brainstormsessie, ook de ‘ervaren’ urban sporters uit het dorp zijn meer dan welkom.

In het beste geval hoopt de gemeente tegen de zomer een urban skatepark te kunnen aanbieden aan de jeugd.